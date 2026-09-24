400 cartes postales anciennes de Rouen à la Belle Epoque. Regroupant 400 cartes postales du début du siècle, Rouen d'antan est un voyage dans le temps qui invite les Rouennais à redécouvrir leur cité il y a un siècle. L'ouvrage est construit autour de cinq chapitres géographiques : Le coeur historique, Le quartier des Drapiers, Un fleuve en ville, La rive gauche et Au-delà des boulevards. Un dernier chapitre est consacré au quotidien et à l'art de vivre des Rouennais à la Belle Epoque. Au-delà de l'iconographie exceptionnelle, issue de la collection de Philippe Porte, les textes racontent l'histoire et la vie de Rouen. Clairs et accessibles, ils sont destinés à un large public.