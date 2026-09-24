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Rouen d'antan

Barbara Aubé, Philippe Porte

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400 cartes postales anciennes de Rouen à la Belle Epoque. Regroupant 400 cartes postales du début du siècle, Rouen d'antan est un voyage dans le temps qui invite les Rouennais à redécouvrir leur cité il y a un siècle. L'ouvrage est construit autour de cinq chapitres géographiques : Le coeur historique, Le quartier des Drapiers, Un fleuve en ville, La rive gauche et Au-delà des boulevards. Un dernier chapitre est consacré au quotidien et à l'art de vivre des Rouennais à la Belle Epoque. Au-delà de l'iconographie exceptionnelle, issue de la collection de Philippe Porte, les textes racontent l'histoire et la vie de Rouen. Clairs et accessibles, ils sont destinés à un large public.

Par Barbara Aubé, Philippe Porte
Chez Hervé Chopin éditions

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Auteur

Barbara Aubé, Philippe Porte

Editeur

Hervé Chopin éditions

Genre

Ouvrages généraux

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Rouen d'antan

Barbara Aubé, Philippe Porte

Paru le 24/09/2026

Hervé Chopin éditions

29,90 €

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Scannez le code barre 9782357208889
9782357208889
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