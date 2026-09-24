Le réveil osseux de l'ostéo éveil

Le réveil osseux est une technique manuelle qui sollicite l'ensemble des os de notre squelette par des pression et des percussions codifiées. Les os sont une matière vivante et leurs sollicitations manuelles éveillent notre conscience corporelle, améliorent notre adaptabilité posturale et nos mouvements ainsi que la précision de nos gestes. Dans cet ouvrage la pratique du réveil osseux est détaillée précisément, avec photos et schémas, et des enchaînements de longueurs différentes permettent d'adapter la technique à une pratique quotidienne. Des explications théoriques fondées sur la physique du vivant complètent la partie pratique. Le réveil osseux se présente comme un chemin d'évolution vers une optimisation de la conscience et vers plus d'autonomie. Cet ouvrage s'adresse à toute personne engagée dans travail corporel let de développement personnel, notamment les thérapeutes manuels et praticiens du corps (sports, yoga, danse).