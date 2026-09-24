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Parcours scolaire d'un élève en situation de handicap

Carine Fiacchetti

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Comment gérer le parcours scolaire d'un enfant en situation de handicap quand on ne connaît pas ses droits ? élémentaires ?? Comment s'orienter dans le dédale créé par la multiplicité des sigles ?? Qui sont les personnes qui peuvent vous venir en aide ?? Riche de son expérience d'enseignante spécialisée chargée du suivi de ces élèves, l'autrice décrypte les instances à solliciter et les termes techniques pour mieux comprendre les leviers à disposition afin de rendre efficaces les mécanismes de compensation. L'objectif de cet ouvrage est donc de fournir aux familles une aide concrète pour harmoniser et rendre cohérents les parcours scolaires, médico-sociaux, administratifs et associatifs. C'est-à-dire faciliter l'articulation entre soins et école, pour mieux préparer l'avenir via l'insertion professionnelle. Ce guide s'adresse aussi aux enseignants et professionnels de santé et du médico-social, car si chacun est expert de son domaine, peu possèdent une vision globale du parcours de prise en charge.

Par Carine Fiacchetti
Chez Editions Tom Pousse

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Auteur

Carine Fiacchetti

Editeur

Editions Tom Pousse

Genre

Psychogérontologie

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Parcours scolaire d'un élève en situation de handicap

Carine Fiacchetti

Paru le 24/09/2026

128 pages

Editions Tom Pousse

18,50 €

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Scannez le code barre 9782353454358
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