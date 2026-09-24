Je fais la paix avec mon assiette

Le guide qui debunke les fakes news de l'alimentation grâce à des recettes 100 % plaisir ! "Le sucre dès le matin, c'est pic de glucose et coup de barre assurés" , "La banane, ça fait grossir" , "La soupe, c'est le plat idéal pour perdre du poids" , "Le poisson gras, c'est maximum une fois par semaine" ... Ces petites phrases, on les a toutes et tous entendues. A force de les répéter, elles finissent par s'imposer comme des vérités voire des règles strictes. Résultat : on surconsomme certains aliments pour leurs prétendues vertus, on s'en interdit d'autres à tort... et on s'éloigne peu à peu d'une relation sereine à l'alimentation, parfois au détriment de notre bien-être physique et mental. Dans cet ouvrage, Dre Camille Ringot, médecin-psychiatre passionnée de cuisine, vous invite à faire le tri. Son ambition ? Vous aider à retrouver liberté, spontanéité et plaisir de manger - sans injonctions ni culpabilité. Au menu : - Les 12 piliers d'une alimentation éclairée et apaisée pour se libérer des faux dogmes et faire la paix avec son corps, sa tête et son assiette. - 50 recettes savoureuses et décomplexées, du petit-déjeuner au dessert, et, pour chacune, un éclairage pour déconstruire les idées reçues qui brouillent notre assiette. Avec des options veggies !