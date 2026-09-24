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Voyage en France australe

Bruno Fuligni

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Une France inconnue, aux antipodes de la métropole, un ouvrage puissamment dépaysant C'est la France et rien n'est comme en France : dans l'hémisphère Sud, à plusieurs jours de navigation de toute vie urbaine, depuis trois siècles des aventuriers campent dans ces parages hostiles et fascinants. Bruno Fuligni a visité ces terres lointaines : les îles Crozet, Kerguelen, Amsterdam, Saint-Paul, et leurs cousines tropicales les îles Eparses : Europa, Bassas da India, Juan de Nova, les Glorieuses, Tromelin. Lieux magiques dont, le premier, il a pu ouvrir les archives. Embarquez avec lui à travers le temps et l'océan, vers les Terres australes et antarctiques françaises.

Par Bruno Fuligni
Chez Pocket

|

Auteur

Bruno Fuligni

Editeur

Pocket

Genre

Récits de voyage

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Voyage en France australe

Bruno Fuligni

Paru le 24/09/2026

240 pages

Pocket

8,90 €

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Scannez le code barre 9782266362085
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