Rappelle-toi

Un décès suspect il y a vingt ans, un passé qui pose questions et une mémoire qui joue des tours. Et si le présent apportait enfin des réponses ? Il y a vingt-deux ans, Sami Kierce menait la vie rêvée de tout jeune étudiant américain : un tour d'Europe en sac à dos entre amis. Une escale en Espagne, une rencontre inespérée avec une jeune femme irrésistible, une semaine de fêtes non-stop et puis le drame. Un matin, Sami se réveille dans une mare de sang, un couteau à la main. A ses côtés, le corps de sa petite amie. Cris, panique et une décision irréversible, Sami s'enfuit, laissant derrière lui ses amis et toutes les réponses à cette nuit fatale. Aujourd'hui, Sami vivote de petits boulots minables. Renvoyé de la police, il traque les maris infidèles pour le compte d'avocats sans scrupules et donne des cours à un groupe hétéroclite d'apprentis détectives. Un soir, une femme entre dans la salle du cours de Sami. Stupeur ! Sami reconnaît celle qui hante toutes ses pensées depuis sa jeunesse : la jeune femme qu'il avait laissée pour morte dans cette chambre en Espagne. Déterminé à comprendre ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, Sami, aidé de ses acolytes détectives, se lance dans une course poursuite de tous les dangers...