Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

La petite bibliothèque des secondes chances

Nathalie Somers

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Nathalie Somers est la lauréate de l'édition 2026 du prix Jean Anglade. Avec une préface de Jérôme Attal. Quand Victorine, sexagénaire au grand coeur, se voit confier un bibliobus poussiéreux, elle se sent investie d'une mission sacrée : faire rêver, redonner espoir, semer de la joie là où la solitude a fait son nid. Au coeur du Beaujolais, elle sillonne les routes avec son minibus customisé et ses livres qui débordent de couleurs. Elle croise bientôt un vigneron qui élève seul son petit garçon, une doctorante timide en quête de sens, une femme de ménage au grand courage... et un vieil homme renfermé, farouche adversaire du bibliobus, dont l'âme n'attend pourtant qu'une étincelle pour se rouvrir au monde. Avec quelques cookies, des histoires, des maladresses et beaucoup d'humanité, Victorine devient le moteur d'une petite révolution silencieuse : celle des liens qui se tissent, des blessures qui se pansent, des secondes chances qui s'inventent. Un roman plein de charme sur le pouvoir des livres, l'entraide, et la magie des rencontres qui changent tout.

Par Nathalie Somers
Chez Presses de la Cité

|

Auteur

Nathalie Somers

Editeur

Presses de la Cité

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La petite bibliothèque des secondes chances par Nathalie Somers

Commenter ce livre

 

La petite bibliothèque des secondes chances

Nathalie Somers

Paru le 24/09/2026

336 pages

Presses de la Cité

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782258215443
9782258215443
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.