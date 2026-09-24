La petite bibliothèque des secondes chances

Nathalie Somers est la lauréate de l'édition 2026 du prix Jean Anglade. Avec une préface de Jérôme Attal. Quand Victorine, sexagénaire au grand coeur, se voit confier un bibliobus poussiéreux, elle se sent investie d'une mission sacrée : faire rêver, redonner espoir, semer de la joie là où la solitude a fait son nid. Au coeur du Beaujolais, elle sillonne les routes avec son minibus customisé et ses livres qui débordent de couleurs. Elle croise bientôt un vigneron qui élève seul son petit garçon, une doctorante timide en quête de sens, une femme de ménage au grand courage... et un vieil homme renfermé, farouche adversaire du bibliobus, dont l'âme n'attend pourtant qu'une étincelle pour se rouvrir au monde. Avec quelques cookies, des histoires, des maladresses et beaucoup d'humanité, Victorine devient le moteur d'une petite révolution silencieuse : celle des liens qui se tissent, des blessures qui se pansent, des secondes chances qui s'inventent. Un roman plein de charme sur le pouvoir des livres, l'entraide, et la magie des rencontres qui changent tout.