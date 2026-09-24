Dans un livre illustré très personnel, Charles Berberian revient sur son rapport au poétique. La Cité des arbres bleus se veut une invitation à entrer dans ce mystère indéfinissable qu'est la poésie. Comment la poésie irrigue-t-elle nos vies ? Comment cette manière d'approcher le monde nous permet-elle de voir autrement un paysage, de revisiter un souvenir, de soulager une peine ou de pointer un instant banal qui, soudain, s'emplit de sens ? Auteur de bande dessinée, musicien passionné, Charles Berberian est aussi un grand amateur de littérature et de poésie, aussi sensible aux calligrammes d'Apollinaire qu'aux visions de Desnos ou de Dylan. Dans La Cité des arbres bleus , il nous offre un récit très personnel, lumineux et jubilatoire, une balade bucolique au sein des carnets qui l'accompagnent jour après jour. A travers ses aquarelles, ses croquis à la pointe fine ou même ses griffonnages au stylo quatre couleurs, il nous invite à guetter au quotidien ce quelque chose de mystérieux, d'indéfinissable, qui nous touche, nous chavire et nous enracine au plus profond de notre humanité.