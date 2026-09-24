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Questions psy

Johanna Rozenblum

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Emotions - mémoire - anxiété - amour - attachement - sexualité - famille - traumatismes - estime de soi - burn-out - TDA-H - HPI - hypersensibilité - dépendance affective - addictions - syndrome de l'imposteur... Toutes les réponses pour vous et pour vos proches. Ce grand guide de santé mentale du quotidien répond avec clarté, rigueur et bienveillance aux questions autour du fonctionnement psychique. Mêlant apports scientifiques, exemples concrets, témoignages, exercices et conseils pratiques, ce livre offre des repères fiables pour mieux comprendre ce qui se joue en nous, sortir des étiquettes simplistes et avancer avec davantage de liberté intérieure. Parce que comprendre ce que l'on vit est souvent la première étape pour aller mieux.

Par Johanna Rozenblum
Chez Robert Laffont

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Auteur

Johanna Rozenblum

Editeur

Robert Laffont

Genre

Connaissance de soi

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Questions psy

Johanna Rozenblum

Paru le 24/09/2026

33 pages

Robert Laffont

24,90 €

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