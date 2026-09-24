L'Esprit Saint nous comble de joie

La joie de l'Esprit Savez-vous ce que les sept dons de l'Esprit Saint peuvent transformer dans votre vie ? Comment garder la paix au coeur des épreuves ? Comment discerner la présence de Dieu dans le quotidien ? Où trouver la force de pardonner, d'espérer, de croire ? Au fil de ces pages, le frère Louis d'Hérouville découvre, une à une, les facettes des dons de l'Esprit, comme autant de coups de pouce dans notre vie spirituelle. Crainte, force, conseil, piété, science, intelligence, sagesse : les dons ouvrent un chemin vers une foi plus vivante et une joie plus profonde. Solidement enraciné dans la Bible, nourri par les grands maîtres de la tradition chrétienne et constamment attentif à l'expérience concrète des croyants, ce livre révèle l'Esprit Saint comme le grand compagnon de la vie chrétienne : il nous apprend à reconnaître Dieu à l'oeuvre jusque dans les plus petites choses. Une invitation à laisser l'Esprit embraser nos vies. Frère Louis d'Hérouville, dominicain, a étudié la Bible à l'université de Fribourg avant de rejoindre Marseille puis Haïti, où il a vécu une expérience apostolique fondatrice auprès des plus démunis. Il est aujourd'hui prieur du couvent des dominicains de Toulouse.