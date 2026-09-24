Le pari chrétien

Une foi pour le temps présent Comment être chrétien dans une société qui ne l'est plus ? Alors que les grandes questions de la dignité humaine, de la justice sociale, de la liberté ou du bien commun traversent nos sociétés, l'essayiste François Huguenin refuse aussi bien la nostalgie que le repli. Il appelle les chrétiens, dans le sillage des papes depuis Vatican II, à réinventer leur présence dans la cité, pour que l'Evangile demeure une parole vivante au coeur du monde. Un essai puissant pour redécouvrir le christianisme non comme une norme à imposer, mais comme une espérance à proposer à tous. Prologue inédit de l'auteur Docteur en histoire et en sciences sociales, François Huguenin est l'auteur d'une importante oeuvre sur l'histoire des idées et du catholicisme. Il a notamment publié, au Cerf, Le Je et le Nous. Une histoire de la pensée politique des origines à nos jours ainsi que La grande conversion.