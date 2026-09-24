Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Le pari chrétien

François Huguenin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une foi pour le temps présent Comment être chrétien dans une société qui ne l'est plus ? Alors que les grandes questions de la dignité humaine, de la justice sociale, de la liberté ou du bien commun traversent nos sociétés, l'essayiste François Huguenin refuse aussi bien la nostalgie que le repli. Il appelle les chrétiens, dans le sillage des papes depuis Vatican II, à réinventer leur présence dans la cité, pour que l'Evangile demeure une parole vivante au coeur du monde. Un essai puissant pour redécouvrir le christianisme non comme une norme à imposer, mais comme une espérance à proposer à tous. Prologue inédit de l'auteur Docteur en histoire et en sciences sociales, François Huguenin est l'auteur d'une importante oeuvre sur l'histoire des idées et du catholicisme. Il a notamment publié, au Cerf, Le Je et le Nous. Une histoire de la pensée politique des origines à nos jours ainsi que La grande conversion.

Par François Huguenin
Chez Cerf

|

Auteur

François Huguenin

Editeur

Cerf

Genre

Vie chrétienne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le pari chrétien par François Huguenin

Commenter ce livre

 

Le pari chrétien

François Huguenin

Paru le 24/09/2026

224 pages

Cerf

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782204179461
9782204179461
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.