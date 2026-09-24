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La Constitution de 1958 à l'épreuve du temps

Philippe Blachèr

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La Constitution demeure mais son langage et ses usages ont changé Depuis plus de soixante-cinq ans, la Constitution du 4 octobre 1958 structure la vie politique française. Pourtant, le texte fondateur de la Ve République n'est pas figé : ses usages évoluent au rythme des crises, des alternances, des recompositions partisanes et des transformations de l'Etat de droit. Cet ouvrage propose une lecture vivante et accessible de ces mutations. Il montre comment les mots de la Constitution - présidentialisme, souveraineté, République, institutions, collectivités territoriales - changent de sens au contact d'un paysage politique fragmenté et d'attentes citoyennes renouvelées. Plutôt que de célébrer un texte immuable, il s'agit de comprendre comment les pratiques, plus encore que les révisions formelles, redessinent les contours du régime. Une lecture indispensable pour saisir les tensions contemporaines de la démocratie.

Par Philippe Blachèr
Chez La Documentation Française

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Auteur

Philippe Blachèr

Editeur

La Documentation Française

Genre

Constitution

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La Constitution de 1958 à l'épreuve du temps

Philippe Blachèr

Paru le 24/09/2026

168 pages

La Documentation Française

9,90 €

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Scannez le code barre 9782111578463
9782111578463
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