Le Jongleur le plus maladroit

Un roman recommandé par l'Education Nationale. Un roman illustré pour les enfants de 7 à 11 ans, facile à lire tout seul et à comprendre. Une histoire rythmée et passionnante qui donne vraiment envie de lire. L'histoire : L'intendant collecte l'impôt avec âpreté et cruauté. Cela ne plaît guère au jongleur Aymeri, qui va se servir de son adresse de saltimbanque et de son espièglerie pour, de sa maladresse calculée, toujours contrecarrer les actes injustes du fonctionnaire. On tremble pour Aymeri. On le croit emprisonné, pendu, noyé. Mais il réapparaît là où on ne l'attendait pas... Un roman humoristique pour les enfants de 7 à 11 ans. Spécial enseignant. e. s : des ressources pédagogiques sont à votre disposition pour étudier cet ouvrage en classe.