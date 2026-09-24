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#Roman jeunesse

Le Jongleur le plus maladroit

Evelyne Brisou-Pellen, Nancy Peña, Nancy Peña

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Un roman recommandé par l'Education Nationale. Un roman illustré pour les enfants de 7 à 11 ans, facile à lire tout seul et à comprendre. Une histoire rythmée et passionnante qui donne vraiment envie de lire. L'histoire : L'intendant collecte l'impôt avec âpreté et cruauté. Cela ne plaît guère au jongleur Aymeri, qui va se servir de son adresse de saltimbanque et de son espièglerie pour, de sa maladresse calculée, toujours contrecarrer les actes injustes du fonctionnaire. On tremble pour Aymeri. On le croit emprisonné, pendu, noyé. Mais il réapparaît là où on ne l'attendait pas... Un roman humoristique pour les enfants de 7 à 11 ans. Spécial enseignant. e. s : des ressources pédagogiques sont à votre disposition pour étudier cet ouvrage en classe.

Par Evelyne Brisou-Pellen, Nancy Peña, Nancy Peña
Chez Nathan

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Auteur

Evelyne Brisou-Pellen, Nancy Peña, Nancy Peña

Editeur

Nathan

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Le Jongleur le plus maladroit

Evelyne Brisou-Pellen, Nancy Peña, Nancy Peña

Paru le 24/09/2026

48 pages

Nathan

6,50 €

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Scannez le code barre 9782095068820
9782095068820
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