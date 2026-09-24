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Elémentaire mon cher Wouafson

Eva Grynszpan, Marion Billet

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Mène l'enquête, analyse les indices... et démasque les coupables ! Une aventure interactive pleine d'humour et de mystère. Disparitions, pagaille générale, bêtises monumentales... Rien ne va plus au manoir ! L'inspecteur Wouafson a besoin d'aide pour mener ses enquêtes. Tu es prêt. e ? Grâce aux indices donnés par les témoins (il portait un chapeau, il ne portait pas de sac, j'en suis sûr... ! ) procède par élimination, innocente les suspects et démasque le coupable ! Un album-jeu tout-carton solide, au format généreux, qui mêle humour, suspense... et flair ! Dès 4 ans.

Par Eva Grynszpan, Marion Billet
Chez Nathan

|

Auteur

Eva Grynszpan, Marion Billet

Editeur

Nathan

Genre

Livres-jeux

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Elémentaire mon cher Wouafson

Eva Grynszpan, Marion Billet

Paru le 24/09/2026

16 pages

Nathan

13,90 €

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Scannez le code barre 9782095066598
9782095066598
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