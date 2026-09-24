Elémentaire mon cher Wouafson

Mène l'enquête, analyse les indices... et démasque les coupables ! Une aventure interactive pleine d'humour et de mystère. Disparitions, pagaille générale, bêtises monumentales... Rien ne va plus au manoir ! L'inspecteur Wouafson a besoin d'aide pour mener ses enquêtes. Tu es prêt. e ? Grâce aux indices donnés par les témoins (il portait un chapeau, il ne portait pas de sac, j'en suis sûr... ! ) procède par élimination, innocente les suspects et démasque le coupable ! Un album-jeu tout-carton solide, au format généreux, qui mêle humour, suspense... et flair ! Dès 4 ans.