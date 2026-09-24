Christmas is not dead

Quand une chanteuse punk et un ex-guitariste au coeur brisé se retrouvent coincés sur une île bretonne, une tempête pourrait tout détruire... ou leur offrir une seconde chance. Suzanne, chanteuse punk, traverse l'Europe avec son groupe sans jamais s'attacher. Alex, ancien guitariste brisé par une rupture, vit désormais au calme sur une île bretonne où il tient un bar-magasin de disques. Quand les Riot Girls débarquent pour un festival et qu'une tempête bloque tout le monde sur l'île, leurs univers se percutent. Forcés de se côtoyer, Suzanne et Alex voient naître une complicité inattendue, portée par leur passion pour la musique. Mais entre blessures encore vives et peur de s'engager, auront-ils le courage de se laisser une chance ? Un concert improvisé le soir de Noël pourrait bien tout changer... Une romance slow-burn entre deux âmes blessées qui apprennent à se choisir.