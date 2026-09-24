Du ciel à mes épaules et autres poèmes

Né en 1954 dans un milieu ouvrier, Dominique Sampiero, auteur du Rebutant (prix du Roman populiste 2003) et scénariste pour Bertrand Tavernier, est d'abord un poète à l'oeuvre musicale et ultrasensible. Réunissant quatre recueils, ce volume déploie une parole d'une profonde humanité, attentive aux vies fragiles et blessées, liant à un sentiment souvent tragique de l'existence la saisie contraire des lumières qui ourlent aussi nos jours ordinaires. Une oeuvre au lyrisme assumé, saluée notamment par le prix Robert Ganzo.