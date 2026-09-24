Né à Béziers dans une famille aisée de propriétaires viticoles, Gustave Fayet (1865-1925) grandit dans un milieu cultivé où il s'éveille très tôt à la création. Collectionneur passionné et mécène avisé, il anticipe, à l'aube du XX? siècle, les mutations de l'art, au point de devenir un fervent défenseur des avant-gardes. Il fréquente, soutient et contribue à faire connaître les plus grands artistes de son temps - de Gauguin à Redon en passant par Van Gogh, Bonnard, Cézanne ou encore Matisse. Or, Gustave Fayet ne fut pas seulement un amateur visionnaire. Il fut aussi un artiste de talent, peintre prolifique, passionné par les arts décoratifs, dont l'oeuvre, foisonnante, singulière et poétique, est trop longtemps restée dans l'ombre. Dans cette biographie, Alexandre d'Andoque nous emmène sur les traces de cette figure discrète de l'histoire de l'art, de Béziers à Paris en passant par l'abbaye de Fontfroide et le Var, entreprenant de restituer un destin hors du commun à la lumière d'archives familiales inédites. Il brosse ainsi le portrait sensible d'un homme à la fois entrepreneur et défenseur du patrimoine, passeur d'art et créateur, qui a aussi collectionné mille vies.