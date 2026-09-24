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Le Rouge et le Blanc

Eugénie Bastié

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Régis Debray est un être difficile à cerner, passé par plusieurs vies. Un jeune bourgeois qui a fait la révolution. Un littéraire qui est descendu dans l'arène politique. Un homme de mots tenté par l'action. L'un des derniers grands intellectuels français, de ceux qui surent conjuguer l'engagement et la littérature, manier la plume autant que le sabre. Le cacique, l'homme du livre, de la prépa, l'enfant des hussards noirs qui a, mieux que personne, décrit le basculement dans l'ère de l'image. Nous avons un demi-siècle d'écart et tout semble nous opposer. Il est un vieil homme fidèlement de gauche, je suis une jeune femme profondément de droite. Sa génération n'a connu que la paix, il fit le choix des armes. La mienne n'a connu que des crises, je n'ai pas l'âme révolutionnaire. Il crut au tiers-mondisme. J'éprouve le choc des civilisations. Il croit à la fin de l'Histoire. Je vis son retour. Ce livre n'est pas un dialogue, mais un récit. J'ai voulu raconter cette vie romanesque parce qu'elle incarne l'itinéraire d'une génération. E. B.

Par Eugénie Bastié
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Eugénie Bastié

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Biographies

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Le Rouge et le Blanc

Eugénie Bastié

Paru le 24/09/2026

189 pages

Editions Gallimard

19,00 €

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