Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Mon grand livre d'activités Cute !

Kirsteen Robson, Christine Sheldon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un livre d'activités contenant des jeux, des coloriages, des autocollants et des activités à détacher... rempli d'animaux, de licornes, de cupcakes et de friandises trop mignons ! Un livre rassemblant toutes sortes d'activités remplies d'animaux trop mignons et d'adorables friandises : des labyrinthes, des jeux des différences, des cherche et trouve, des mots mêlés ou encore des points à relier, mais aussi des animaux et des cupcakes à dessiner étape par étape, des coloriages et des scènes à compléter avec des autocollants. Les enfants trouveront également huit planches d'activités à détacher, avec des figurines d'animaux et de friandises trop mignonnes à monter, une petite boîte, des décorations à suspendre, un puzzle recto-verso et un jeu de mémoire. dès 3 ans

Par Kirsteen Robson, Christine Sheldon
Chez Usborne

|

Auteur

Kirsteen Robson, Christine Sheldon

Editeur

Usborne

Genre

Livres-jeux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mon grand livre d'activités Cute ! par Kirsteen Robson, Christine Sheldon

Commenter ce livre

 

Mon grand livre d'activités Cute !

Kirsteen Robson, Christine Sheldon

Paru le 24/09/2026

96 pages

Usborne

9,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9781836068938
9781836068938
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.