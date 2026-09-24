Mon grand livre d'activités Cute !

Un livre d'activités contenant des jeux, des coloriages, des autocollants et des activités à détacher... rempli d'animaux, de licornes, de cupcakes et de friandises trop mignons ! Un livre rassemblant toutes sortes d'activités remplies d'animaux trop mignons et d'adorables friandises : des labyrinthes, des jeux des différences, des cherche et trouve, des mots mêlés ou encore des points à relier, mais aussi des animaux et des cupcakes à dessiner étape par étape, des coloriages et des scènes à compléter avec des autocollants. Les enfants trouveront également huit planches d'activités à détacher, avec des figurines d'animaux et de friandises trop mignonnes à monter, une petite boîte, des décorations à suspendre, un puzzle recto-verso et un jeu de mémoire. dès 3 ans