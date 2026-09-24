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Cosy - La peinture magique - dès 5 ans

Abigail Wheatley, Ela Jarzabek

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Un livre de peinture magique pour donner vie à des scènes chaleureuses peuplées d'adorables animaux... comme par magie ! Retrouve un groupe d'adorables petits animaux qui observent les étoiles un soir d'été, lisent une histoire en famille, décorent leur maison pour l'automne, ou encore organisent un goûter dans une cabane : avec le pinceau fourni, passe un peu d'eau sur les illustrations en noir et blanc pour faire apparaître les couleurs comme par magie. Une activité calme et non salissante ! - 16 illustrations en noir et blanc à colorier - Il suffit d'un peu d'eau pour révéler les couleurs - Un rabat étanche permet de peindre chaque page tout en protégeant celles qui suivent - Les pages détachables permettent d'afficher ses oeuvres un peu partout dans la maison - De toutes nouvelles éditions 100% recyclables et un pinceau de qualité avec un manche en bambou - Une activité calme, non salissante et qui occupe les enfants pendant des heures - Découvrez les autres titres de la collection La peinture magique ainsi que la collection Ma première peinture magique pour les enfants dès 3 ans dès 5 ans

Par Abigail Wheatley, Ela Jarzabek
Chez Usborne

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Auteur

Abigail Wheatley, Ela Jarzabek

Editeur

Usborne

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Cosy - La peinture magique - dès 5 ans

Abigail Wheatley, Ela Jarzabek

Paru le 08/10/2026

32 pages

Usborne

7,95 €

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Scannez le code barre 9781806071524
9781806071524
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