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Premières Nations

Marie Mauzé, Steve Bourget

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Les Premières Nations de la côte nord-ouest de l'Amérique du Nord déploient à travers leurs oeuvres et artefacts un univers où l'art, la spiritualité, l'histoire et la mémoire s'entremêlent. Masques articulés, mâts sculptés, capes chilkat tissées ou pipes en argilite : chaque objet raconte une tradition millénaire, portée par des motifs symboliques, des récits ancestraux et une organisation sociale complexe. Lors de la période coloniale, ces peuples ont vu leurs pratiques cérémonielles interdites, dont celle essentielle du potlatch, leurs objets sacrés spoliés, leurs structures sociales bouleversées. Pourtant, depuis plus d'un demi-siècle, un renouveau artistique et culturel s'affirme. Les Tlingit, Haïda, Tsimshian, Kwakwaka'wakw et autres nations réinvestissent leur héritage, mêlant traditions et modernité. Leur art, autrefois collectionné par les surréalistes en exil aux Etats-Unis, continue plus que jamais d'inspirer et de fasciner.

Par Marie Mauzé, Steve Bourget
Chez Ediciones El Viso

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Auteur

Marie Mauzé, Steve Bourget

Editeur

Ediciones El Viso

Genre

Ecrits sur l'art

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Premières Nations

Marie Mauzé, Steve Bourget

Paru le 01/10/2026

224 pages

Ediciones El Viso

32,00 €

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