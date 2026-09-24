Les Étoiles Occultes

Avec An Arcane Study of Stars, Sydney J. Shields propose une dark academia envoûtante, mêlant magie céleste, sociétés secrètes et romance rivale dans un cadre universitaire élitiste et dangereux. A Cygnus University, lieu de savoir et de pouvoir, Claudia est prête à tout pour survivre et comprendre les forces qui régissent le monde, quitte à conclure des pactes aux conséquences irréversibles. Mais dans cet univers où chaque connaissance a un prix, elle se retrouve liée à Cassius, rival aussi fascinant que menaçant. Entre désir, manipulation, ambition et secrets, le roman déploie une intrigue dense et émotionnelle, où la quête de pouvoir et la quête de soi deviennent indissociables.