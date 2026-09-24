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#Roman francophone

Eugène Maës, une étoile filante

Sylvain Faurax, Emmanuel Auvray

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Le roman biographique d'Eugène Maës, un homme d'action et un entrepreneur visionnaire au parcours héroïque tant sur les terrains de sport que dans les tranchées. En 1902, Eugène Maës jouait balle au pied au jardin du Luxembourg avec ses camarades. Ces parties n'étaient alors que des jeux d'enfants. Il avait pourtant déjà l'éclat propre à ceux qui ont un destin à écrire. Tour à tour footballeur vedette, héros de guerre, nageur et éducateur sur les bords de l'Orne, il s'est battu toute sa vie pour faire vivre ses passions sportives. Et s'il a brillé sur tous les terrains, il a surtout su fédérer autour de lui de nombreux acteurs, participant ainsi au développement du sport à l'aube du XXe siècle. Alors que tout était encore à construire, il prit part aux questions de son temps, vécut deux guerres. Mais l'essentiel est ailleurs, dans la grâce avec laquelle il a trouvé là une façon assez sublime d'exprimer son caractère de battant et de vivre en homme libre. Son statut d'international et de membre de l'équipe de France va ensuite donner l'occasion aux instances militaires de remobiliser le moral des troupes en médiatisant ses faits d'armes durant la Grande Guerre. C'est alors l'enfer des tranchées qui rythme son quotidien. Entre deux offensives, il joue pour des oeuvres de bienfaisance en faveur des soldats. A l'issue du conflit, il décide de s'engager avec le Stade Malherbe Caen et plus encore dans la propagation du savoir nager et des sports aquatiques au sein de son établissement de bains du Lido. C'est une nouvelle passion qu'il développe dans son école de sport en organisant des événements exceptionnels tels que la traversée de l'Orne à la nage et l'épreuve des quatre sports, l'ancêtre du triathlon. Entre les crues, les rivalités, mais aussi les soutiens de la première heure, c'est une existence aux allures de western qui s'installe sur ce petit bout de territoire normand. Eugène fut tout au long de sa vie un homme de convictions et un entrepreneur sportif visionnaire. Il milita pour un sport qui fait grandir et cela jusqu'aux heures sombres de l'occupation allemande où son franc-parler et sa nature entière lui coûteront la vie. Ce livre est le parcours d'une légende fauchée en plein vol qu'il nous faut ici raconter, l'histoire d'un homme en mouvement pris dans les tourbillons, les drames de l'existence et la dramaturgie du sport. Repères : - Un roman biographique captivant et heuristique né de la collaboration entre un historien et un romancier. - L'itinéraire d'un champion fauché en plein vol, digne représentant de l'athlète par excellence, polyvalent et complet. - Eugène Maës, en homme à la fois libre et engagé, fut tour à tour footballeur vedette, héros de guerre, éducateur et entrepreneur. - Alors qu'il survécut à l'horreur de la Grande Guerre, il connaîtra une fin tragique sous l'Occupation. - Le récit est une photographie de la Belle Epoque et de la modernisation du pays au tournant du XXe siècle où le sport se développe en France. - Le sport comme instrument politique en temps de guerre où Eugène Maës se battra sur tous les terrains de combats et de jeux pour apporter sa pierre à un phénomène culturel naissant. Les auteurs : Cet ouvrage est le résultat d'une rencontre entre deux passionnés d'histoire, de littérature et de sport. Emmanuel Auvray, docteur en Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), agrégé d'éducation physique, et Sylvain Faurax, également professeur et auteur de nombreux romans, unissent ici leurs voix pour mettre en lumière le parcours héroïque de l'un des pionniers du mouvement sportif en France.

Par Sylvain Faurax, Emmanuel Auvray
Chez Editions du volcan

|

Auteur

Sylvain Faurax, Emmanuel Auvray

Editeur

Editions du volcan

Genre

XXe siècle

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Eugène Maës, une étoile filante

Sylvain Faurax, Emmanuel Auvray

Paru le 23/09/2026

238 pages

Editions du volcan

22,50 €

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