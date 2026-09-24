La chambre de la princesse Dubazar

La princesse Dubazar accompagnée de son fidèle acolyte le prince Dufouillis, nous font visiter la chambre de la princesse ! Retrouve la princesse Dubazar et le Prince Dufouillis dans de nouvelles aventures ! Cette fois-ci, il va falloir observer et retrouver tout un tas d'objets dans la chambre de la princesse. Un cherche et trouve, avec 26 éléments à retrouver par ordre de difficulté dans chaque lieu de la chambre : le lit, l'armoire, le bureau, la bibliothèque, le passage secret, et surtout le trésor ! Ce livre-jeu favorise l'attention, l'observation et la concentration de l'enfant. Pour jouer seul ou à plusieurs !