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Mes plus belles histoires

Jérémie Fleury, Laurent Souillé, Olivier Souillé

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Le premier recueil de notre héros Azuro ! 5 merveilleuses histoires à lire et à relire. Un tout premier recueil des plus belles histoires de Azuro avec 5 titres incontournables de la licence. Une fabrication travaillée avec la couverture mousse et le signet silhouetté. Titres du recueil : Azuro et l'oeuf mystérieux Azuro : il faut sauver la Lune ! Azuro au Tournoi des Dragons Azuro et la Pierre des quatre saisons Azuro a disparu ! 5 merveilleuses histoires, parfaites pour plonger dans l'univers magique d'Azuro !

Par Jérémie Fleury, Laurent Souillé, Olivier Souillé
Chez Editions Auzou

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Auteur

Jérémie Fleury, Laurent Souillé, Olivier Souillé

Editeur

Editions Auzou

Genre

Autres éditeurs (A à E)

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Mes plus belles histoires

Jérémie Fleury, Laurent Souillé, Olivier Souillé

Paru le 24/09/2026

164 pages

Editions Auzou

19,95 €

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