Mes plus belles histoires

Le premier recueil de notre héros Azuro ! 5 merveilleuses histoires à lire et à relire. Un tout premier recueil des plus belles histoires de Azuro avec 5 titres incontournables de la licence. Une fabrication travaillée avec la couverture mousse et le signet silhouetté. Titres du recueil : Azuro et l'oeuf mystérieux Azuro : il faut sauver la Lune ! Azuro au Tournoi des Dragons Azuro et la Pierre des quatre saisons Azuro a disparu ! 5 merveilleuses histoires, parfaites pour plonger dans l'univers magique d'Azuro !