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Ecrire pour gouverner

Louis Genton

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Le monastère bénédictin de Saint-Germain-des-Prés compte parmi les plus prestigieuses institutions ecclésiastiques du Paris médiéval comme la cathédrale Notre-Dame de Paris ou l'abbaye Sainte-Geneviève. Il a laissé un massif exceptionnel de documents produits entre le XIe et le XVe siècle, aujourd'hui conservés aux Archives nationales et à la Bibliothèque nationale de France. Fondé sur l'étude matérielle de ce vaste corpus et nourri d'autres sciences humaines et sociales comme la sociologie ou la géographie, ce livre montre comment l'écrit est progressivement devenu l'un des rouages essentiels du gouvernement du monastère. Richement illustré, il invite le lecteur à entrer dans les archives de l'abbaye pour suivre les transformations des pratiques documentaires et comprendre leurs effets sur trois dimensions fondamentales de la domination monastique : le contrôle des populations de la seigneurie, la maîtrise de l'espace et la rationalisation de l'administration. En confrontant le cas de Saint-Germain à celui d'autres grandes abbayes du nord du royaume de France et de l'Occident médiéval, Louis Genton retrace ainsi, sur le temps long, une histoire commune des innovations documentaires monastiques et éclaire la manière dont l'écrit a contribué à façonner les institutions médiévales.

Par Louis Genton
Chez Editions de la Sorbonne

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Auteur

Louis Genton

Editeur

Editions de la Sorbonne

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

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Ecrire pour gouverner

Louis Genton

Paru le 24/09/2026

542 pages

Editions de la Sorbonne

32,00 €

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