Histoire de Rouen, vol. 2

Durant la période contemporaine (1815 à nos jours), la ville de Rouen a pu apparaître, comme une des toutes premières cités de l'espace hexagonal en particulier avec son complexe industriel et portuaire. Un rapprochement avec les autres grands ports de l'axe Seine a permis la formation en 2001 du géant Haropa devenu 1er port français et 4e au niveau européen. L'ouvrage, richement illustré, rédigé par des spécialistes dans leur domaine, explore 2 siècles d'histoires rouennaises contemporaines sous tous ses aspects : industriel, culturel, politique, patrimonial, sociétal, géographique et environnemental. Il permet de découvrir ou redécouvrir les personnages illustres, parfois oubliés qui ont vécu, ont péri à Rouen ou pour qui la ville a compté, parmi lesquels Jeanne d'Arc, Gustave Flaubert, Jules Adeline, Louis Bouilhet, Charles Nicolle, Jean Lecanuet, Marcel Duchamp, etc.