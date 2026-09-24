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Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

Histoire de Rouen, vol. 2

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Durant la période contemporaine (1815 à nos jours), la ville de Rouen a pu apparaître, comme une des toutes premières cités de l'espace hexagonal en particulier avec son complexe industriel et portuaire. Un rapprochement avec les autres grands ports de l'axe Seine a permis la formation en 2001 du géant Haropa devenu 1er port français et 4e au niveau européen. L'ouvrage, richement illustré, rédigé par des spécialistes dans leur domaine, explore 2 siècles d'histoires rouennaises contemporaines sous tous ses aspects : industriel, culturel, politique, patrimonial, sociétal, géographique et environnemental. Il permet de découvrir ou redécouvrir les personnages illustres, parfois oubliés qui ont vécu, ont péri à Rouen ou pour qui la ville a compté, parmi lesquels Jeanne d'Arc, Gustave Flaubert, Jules Adeline, Louis Bouilhet, Charles Nicolle, Jean Lecanuet, Marcel Duchamp, etc.

Chez Publications de l'Université de Rouen et du Havre

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Editeur

Publications de l'Université de Rouen et du Havre

Genre

Cinquième République

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Histoire de Rouen, vol. 2

Paru le 19/11/2026

460 pages

Publications de l'Université de Rouen et du Havre

35,00 €

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Scannez le code barre 9791024018966
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