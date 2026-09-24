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Les Grands Classiques de l'Aventure

Lia Visirin

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Ce recueil rassemble dix des plus grandes aventures de la littérature classique, spécialement adaptées pour les jeunes lecteurs. Du Tour du monde en 80 jours de Jules Verne à L'Ile au trésor, en passant par Les Trois Mousquetaires et Le Livre de la jungle, chaque récit est réécrit dans un langage clair et accessible, tout en conservant l'esprit et le charme des oeuvres originales. Voyages extraordinaires, trésors mystérieux, explorations de terres lointaines et héros courageux composent ce véritable passeport pour l'aventure. Les illustrations vibrantes et détaillées de Lia Visirin accompagnent la narration et plongent les lecteurs dans des univers lointains et fascinants. Un livre idéal pour découvrir les grands classiques tout en cultivant le plaisir de lire.

Par Lia Visirin
Chez White Star

|

Auteur

Lia Visirin

Editeur

White Star

Genre

Grands textes illustrés

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Les Grands Classiques de l'Aventure

Lia Visirin

Paru le 22/10/2026

96 pages

White Star

14,90 €

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