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#Roman jeunesse

Dinosaures

Cristina Banfi

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Apprendre en 5 minutes - Dinosaures est un documentaire éducatif conçu pour apprendre facilement et efficacement grâce à la méthode du micro-learning. Chaque double page propose une leçon courte, claire et richement illustrée, permettant aux enfants de découvrir le monde fascinant des dinosaures sans ordre imposé et selon leur curiosité. Dinosaures carnivores et herbivores, reptiles volants et marins, fossiles, évolution et records étonnants : chaque thème est expliqué à l'aide d'images, de chiffres et de textes simples, pensés pour capter l'attention et faciliter la mémorisation. Un livre idéal pour apprendre par petites doses, stimuler la curiosité scientifique et construire des connaissances solides tout en s'amusant.

Par Cristina Banfi
Chez White Star

|

Auteur

Cristina Banfi

Editeur

White Star

Genre

Préhistoire et dinosaures

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Dinosaures

Cristina Banfi trad. Qontent

Paru le 24/09/2026

176 pages

White Star

19,90 €

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