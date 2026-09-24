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#Roman francophone

Du bitume au sacré

Alexandre Guarneri

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" En 58 ans, il n'y a pas eu une seule vie... Il y a eu la vie du travail, la vie des amis, la vie spirituelle, la vie silencieuse, la vie du corps. Il y a eu la vie seul, à deux, à quatre, puis seul à nouveau. Il y a eu la vie en partance, sur les rails et dans les airs, la vie ancrée dans des lieux posée à la montagne, en Sicile, face à la mer. Il y a eu la vie des autres qui nous traverse, la vie sexuelle, du souffle, du désir. Il y a eu la vie suspendue, la vie dense et matérielle, la vie éclatante de couleurs, la vie entre la tristesse et la joie. Au fond, c'était une succession de vies, un souffle qui se divisait et se multipliait. " - Alexandre Guarneri Du bitume au sacré n'est ni une success story ni une autobiographie classique. C'est le récit d'une traversée. Celle d'un homme façonné par le béton, la débrouille, le travail, le hip-hop, mais aussi par une attention fine aux gestes, aux matières, aux rythmes. Un homme qui a trouvé dans le style, le mouvement et l'entrepreneuriat des moyens d'exister autrement.

Par Alexandre Guarneri
Chez Jouuue ! Editions

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Auteur

Alexandre Guarneri

Editeur

Jouuue ! Editions

Genre

Littérature française

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Du bitume au sacré

Alexandre Guarneri

Paru le 24/09/2026

174 pages

Jouuue ! Editions

21,00 €

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