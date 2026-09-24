Rendez-vous à Katmandou

Depuis sa première apparition en 1996 dans les pages du magazine (A SUIVRE), Caroline Baldwin a parcouru un sacré bout de chemin. Avec 22 aventures traduites dans de nombreuses langues les tribulations de la belle enquêtrice imaginée par André Taymans sont devenues des classiques du genre. Caroline Baldwin a rendez-vous au Népal avec Gary Scott (agent du FBI laissé pour mort à la fin du tome 7). Il doit lui apporter des médicaments et mettre la main sur un vestige d'OVNI, volé au milieu des années 50, sur le site de Roswell. Bien entendu, la CIA est également sur le coup, et Caroline s'en mêle aussi, comme à son habitude !