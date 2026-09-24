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#Essais

L'Oracle lumineux des soeurs Brontë

Céline Colle

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Et si les héroïnes tourmentées des soeurs Brontë pouvaient nous guider aujourd'hui encore ? Dans ce livre oracle, Céline Colle revisite les univers intenses et passionnés de Jane Eyre et des Hauts de Hurle-Vent pour en révéler une lumière insoupçonnée. Malgré leur atmosphère sombre, ces romans recèlent une force vitale puissante : celle de femmes qui aiment, luttent, se relèvent et cherchent leur place dans un monde qui les contraint. En explorant les parts d'ombre de Catherine, Heathcliff, Jane et tant d'autres personnages, l'autrice vous invite à éclairer vos propres zones de doute et de fragilité. Composé de 12 cartes détachables, cet oracle vous propose des messages spirituels simples et profonds, inspirés des thèmes majeurs de l'oeuvre des soeurs Brontë. De l'amour libérateur à l'audace stimulante, en passant par la folie créatrice, laissez-vous guider !

Par Céline Colle
Chez Editions Jouvence

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Auteur

Céline Colle

Editeur

Editions Jouvence

Genre

Arts divinatoires

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L'Oracle lumineux des soeurs Brontë

Céline Colle

Paru le 24/09/2026

128 pages

Editions Jouvence

9,95 €

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Scannez le code barre 9782889841257
9782889841257
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