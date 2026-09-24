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#Album jeunesse

Drama, crush et chocolat

Sylvie de Mathuisieulx, Mathuisieulx sylvie De

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Quand les émotions débordent, l'amitié peut tout changer. Après un été catastrophique et un déménagement inattendu, Enzo n'en mène pas large quand il débarque en 5e au collège du Clair Val. Quant à Juliette, au moindre regard de travers, son coeur s'emballe, ses joues rougissent... elle voudrait disparaître sous terre ! Entre amitiés, rumeurs, premier crush et chocolat chaud, les deux ados vont devoir apprendre à affronter leurs peurs. De chaos en éclats de rire, une question se pose : et si les plus belles histoires commençaient par une catastrophe ?

Par Sylvie de Mathuisieulx, Mathuisieulx sylvie De
Chez Editions Jouvence

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Auteur

Sylvie de Mathuisieulx, Mathuisieulx sylvie De

Editeur

Editions Jouvence

Genre

Autres éditeurs (F à J)

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Drama, crush et chocolat

Sylvie de Mathuisieulx, Mathuisieulx sylvie De

Paru le 24/09/2026

144 pages

Editions Jouvence

12,95 €

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