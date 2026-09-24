Drama, crush et chocolat

Quand les émotions débordent, l'amitié peut tout changer. Après un été catastrophique et un déménagement inattendu, Enzo n'en mène pas large quand il débarque en 5e au collège du Clair Val. Quant à Juliette, au moindre regard de travers, son coeur s'emballe, ses joues rougissent... elle voudrait disparaître sous terre ! Entre amitiés, rumeurs, premier crush et chocolat chaud, les deux ados vont devoir apprendre à affronter leurs peurs. De chaos en éclats de rire, une question se pose : et si les plus belles histoires commençaient par une catastrophe ?