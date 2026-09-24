A… E… I… O… U…

Depuis son accident cérébral, George ne trouve plus ses mots, mais est devenu extrêmement sensible au pur plaisir du son. Ana, sa fille, lui fait écouter de la musique et ensemble ils chantent et rient en prononçant des onomatopées. Le titre du texte fait référence à cette suite de voyelles répétée par George et Ana pour lui réapprendre à parler, à ces sons qui précèdent la construction de mots, à l'hésitation et au silence de George entre chaque lettre, ainsi qu'au plaisir archaïque que procure "l'avant du langage" . Lorsque George tombe dans le coma, il ne réagit plus qu'au toucher. Ana voudrait alors le prendre dans ses bras, de tout son corps l'envelopper. Mais cela ne se fait pas. Un récit intime, sensoriel et bouleversant où, entre les murs de l'hôpital et les souvenirs d'Ecosse, une fille accompagne son père frappé d'aphasie après un AVC, dans un monde où les mots disparaissent peu à peu au profit des voyelles, de la musique, de la mémoire et, bientôt, du toucher. Dépassant largement le simple récit de maladie pour déployer une proposition littéraire singulière, l'autrice ne raconte pas seulement l'aphasie, elle la fait ressentir physiquement au lecteur à travers les sons, les chansons, les gestes et les fragments de mémoire à travers une écriture musicale et sensorielle, qui fait entendre la perte du langage à travers le rythme des voix, les répétitions, les listes de mots et les voyelles, dans un univers poétique et visuel intense. Malgré la gravité du sujet, il s'agit d'un récit lumineux, traversé d'humour, de tendresse et d'une grande pudeur qui évite tout misérabilisme et échappe au pathos grâce à une écriture délicate, attentive aux gestes, aux silences et aux rituels du quotidien. Isabelle Martin est une autrice et artiste belge. Après des études de narration à l'Ecole de Recherche Graphique, elle étudie la réalisation à l'INSAS. Au centre de son travail, il y a l'écriture. Une écriture qui, au fil des années, s'est exprimée dans plusieurs disciplines artistiques : films et vidéos, pièces sonores et lectures musicales... En 2006, elle publie un premier recueil de nouvelles, 'De ce qui n'est pas et devrait être' (Editions Brandes). Ses nouvelles ont également été publiées dans les revues littéraires 'Pourtant', 'La Femelle du requin', 'Rue Saint Ambroise'...