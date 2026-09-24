Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Le coeur qui cogne

Yves Navarre

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Douze ans après la mort du fils aîné, parents, enfants et petits-enfants Dauzan se retrouvent au Rivier, la maison familiale qui fut le théâtre de leur bonheur... avant. Au jeu des tendresses que chacun veut croire possibles encore, tous se heurtent, s'évitent, se rejoignent avec tant d'espoir mais aussi tant de maladresse que, parfois, le coeur cogne à faire mal. La famille Dauzan, comme toutes les familles, sait trop bien se déchirer pour retrouver sans problème les gestes et les paroles qui rapprochent. Ce huis clos acide, ce drame qui n'éclate pas parce que les acteurs le connaissent trop bien, dure le temps d'un week-end. Il ne condamne personne, pas même une bourgeoisie qui est aussi celle des sentiments, qui se survit dans ses attitudes, stoppe tout élan, comme ça, par principe ou fatalité. Mais les Dauzan et nous tous, chacun pour soi, attendons les preuves de tendresse que nous ne savons pas ou plus — ou pas encore ? — donner aux autres. "Le coeur qui cogne" est un roman tendu, émouvant. Chaque phrase, chaque mot est à sa manière un indicible et farouche appel au secours. On y retrouve toute la violence contenue, la passion et la sensibilité des romans d'Yves Navarre. La tendresse, ici, est un hasard à double tranchant.

Par Yves Navarre
Chez H&O

|

Auteur

Yves Navarre

Editeur

H&O

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

DOSSIER - Douze auteurs, douze romans de la rentrée littéraire 2020

Retrouver tous les articles sur Le coeur qui cogne par Yves Navarre

Commenter ce livre

 

Le coeur qui cogne

Yves Navarre

Paru le 24/09/2026

257 pages

H&O

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782845475267
9782845475267
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.