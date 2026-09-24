Douze ans après la mort du fils aîné, parents, enfants et petits-enfants Dauzan se retrouvent au Rivier, la maison familiale qui fut le théâtre de leur bonheur... avant. Au jeu des tendresses que chacun veut croire possibles encore, tous se heurtent, s'évitent, se rejoignent avec tant d'espoir mais aussi tant de maladresse que, parfois, le coeur cogne à faire mal. La famille Dauzan, comme toutes les familles, sait trop bien se déchirer pour retrouver sans problème les gestes et les paroles qui rapprochent. Ce huis clos acide, ce drame qui n'éclate pas parce que les acteurs le connaissent trop bien, dure le temps d'un week-end. Il ne condamne personne, pas même une bourgeoisie qui est aussi celle des sentiments, qui se survit dans ses attitudes, stoppe tout élan, comme ça, par principe ou fatalité. Mais les Dauzan et nous tous, chacun pour soi, attendons les preuves de tendresse que nous ne savons pas ou plus — ou pas encore ? — donner aux autres. "Le coeur qui cogne" est un roman tendu, émouvant. Chaque phrase, chaque mot est à sa manière un indicible et farouche appel au secours. On y retrouve toute la violence contenue, la passion et la sensibilité des romans d'Yves Navarre. La tendresse, ici, est un hasard à double tranchant.