Le mystère Denise Glaser

Denise Glaser, pionnière de la télévision, a reçu les plus grands noms de la chanson française. Ce récit en forme d'enquête, enrichi de documents inédits, dessine le portrait d'une femme moderne, engagée, mystérieuse, de son enfance juive à Arras à sa vie solitaire après son éviction de l'ORTF, en passant par ses années de Résistance et sa découverte de la psychiatrie. Voix ouatée, regard profond, présence magnétique, tenues excentriques : au fil de conversations rêveuses, en noir et blanc et sans décorum, Denise Glaser aura révélé dans " Discorama " quelques-uns des grands noms de la chanson : Gainsbourg, Ferré, Barbara, Reggiani, Catherine Lara, Maxime Le Forestier, Véronique Sanson... Aujourd'hui encore, la " reine du silence " continue d'inspirer celles dont l'interview est le métier, telles Laure Adler ou Rebecca Manzoni, qui en témoignent dans ces pages. Mais derrière l'image façonnée pour masquer ses fragilités, le " mystère Glaser " demeure. S'engager dans la Résistance à 21 ans, échapper aux polices française et allemande en cachant son identité juive, quitter Arras et l'affaire familiale pour le Saint-Germain-des-Prés d'après-guerre, participer à l'aventure du premier journal télévisé : autant de préalables à la construction d'une des pionnières du petit écran. Sanctionnée pour avoir invité Jean Ferrat à chanter " Nuit et Brouillard ", elle sera finalement écartée de l'ORTF en 1975. Et la gauche au pouvoir ne lui offrira que des promesses. Icône sacrifiée, Denise Glaser s'enfonce dans la solitude et le dénuement, mais la tête haute. Ni mari ni enfants, peu de témoins : " j'échappe ", disait-elle. Pour traverser les apparences, Corinne Bacharach a dû mener l'enquête.