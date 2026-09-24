De l'homme à la machine

Des automates antiques à l'intelligence artificielle : une fascinante aventure humaine. Depuis les automates fascinants de l'Antiquité jusqu'aux systèmes autonomes contemporains, l'automatique n'a cessé de transformer notre rapport aux machines. Aujourd'hui intégrée dans la robotique ou encore dans l'intelligence artificielle, elle repose sur des principes fondamentaux : capteurs, modèles mathématiques et systèmes de contrôle. En retraçant leur évolution, Michel Judkiewicz propose une introduction accessible aux fondements techniques de l'automatique et aux transformations qu'ils ont rendues possibles. Entre promesses et risques, cet ouvrage éclaire un domaine devenu central pour comprendre le monde contemporain et les choix qui façonneront celui de demain. Michel Judkiewicz est un ingénieur civil, également formé en gestion et en prospective stratégique. Il est membre de l'Académie royale de Belgique (Classe Technologie et Société).