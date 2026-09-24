Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Antiwokisme

David Paternotte, Martin Deleixhe

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ces dernières années, le monde francophone a été emporté par un tourbillon d'ouvrages sur le wokisme. Journalistes, essayistes, universitaires ou personnalités politiques ont jugé urgent de mettre en garde la population contre les périls qu'ils et elles associent à la lutte contre les discriminations ou à la défense des droits des minorités. Pourquoi un tel engouement ? Quels sont les principaux arguments déployés ? Quelles voix les portent-elles ? Dans quels réseaux et suivant quelles circulations ?

Par David Paternotte, Martin Deleixhe
Chez Université de Bruxelles

|

Auteur

David Paternotte, Martin Deleixhe

Editeur

Université de Bruxelles

Genre

Histoire des idées politiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Antiwokisme par David Paternotte, Martin Deleixhe

Commenter ce livre

 

Antiwokisme

David Paternotte, Martin Deleixhe

Paru le 19/11/2026

Université de Bruxelles

27,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782800419688
9782800419688
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.