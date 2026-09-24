Antiwokisme

Ces dernières années, le monde francophone a été emporté par un tourbillon d'ouvrages sur le wokisme. Journalistes, essayistes, universitaires ou personnalités politiques ont jugé urgent de mettre en garde la population contre les périls qu'ils et elles associent à la lutte contre les discriminations ou à la défense des droits des minorités. Pourquoi un tel engouement ? Quels sont les principaux arguments déployés ? Quelles voix les portent-elles ? Dans quels réseaux et suivant quelles circulations ?