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#Essais

Krav Maga

Steve Schmitt

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Affinez votre technique dans la méthode de self défense la plus réputée au monde, choisie par les policiers et les militaires de tous les continents : le Krav Maga. Contrer une arme, combattre à mains nues, se défaire des saisies ou parer des attaques au sol, autant de techniques qui permettent de se défendre, sans avoir un physique bodybuildé. Leur amélioration permet aux pratiquants de Krav Maga d'avoir un plus grand éventail de possibilités, toujours basé sur des mouvements réflexes efficaces et à portée de tous. La FEKM-RD, plus grande fédération de krav maga au monde, détaille dans cet ouvrage le programme officiel des ceintures noires deuxième et troisième Darga. Illustré et détaillé pas à pas, ce livre présente des conseils pratiques, des témoignages et des astuces pour renforcer votre efficacité en situation réelle.

Par Steve Schmitt
Chez Editions Amphora

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Auteur

Steve Schmitt

Editeur

Editions Amphora

Genre

Arts martiaux

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Krav Maga

Steve Schmitt

Paru le 24/09/2026

486 pages

Editions Amphora

29,95 €

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