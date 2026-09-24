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Coq Héron 265 -Judith Dupont ou la culture de la liberté

Collectif

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Mais qui était donc Judith Dupont, fondatrice en 1969 du Coq-Héron ? Née en 1925 dans le berceau hongrois de la psychanalyse et encouragée dès l'enfance par ses proches à développer une forme d'esprit originale, elle sera non conformiste et rebelle à sa façon devant toute forme d'autoritarisme. Dotée d'un humour qui flirtait avec la métaphysique, elle refusait tout principe sauf celui de ne jamais juger autrui et cultivait l'art des questions qui déclenchent les futures prises de conscience. "Le groupe du Coq-Héron" souhaite célébrer sa vie et son oeuvre dans un numéro spécial qui paraîtra un an après sa disparition le 1er octobre 2025. Un numéro envisagé comme une rencontre avec une psychanalyste à travers les écrits et entretiens où sa voix et sa pensée se laissent entendre. La parole sera donnée à ceux qui l'ont connue et côtoyée, amitiés d'une vie ou rencontres éphémères, dont la pensée a pu être fécondée par ses phrases inattendues accompagnées de son sourire inoubliable.

Par Collectif
Chez Erès

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Auteur

Collectif

Editeur

Erès

Genre

Psychanalyse

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Coq Héron 265 -Judith Dupont ou la culture de la liberté

Collectif

Paru le 08/10/2026

Erès

25,00 €

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