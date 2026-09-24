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Laisse la vie respirer en toi

Cécilia Dutter

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Présent dans les sagesses orientales, le Souffle est également au coeur des traditions monothéistes en tant que principe vital transcendant, donnant naissance à la Création et à l'ensemble du vivant. Cette énergie suprême, que l'on nomme aussi "Esprit" , "Air" ou "Vent" , anime et traverse l'être humain de bout en bout de sa trajectoire. A l'ère de l'hyper-technologie, obsédée par le "tout-contrôle" et la performance, comment trouver notre manière propre d'accueillir le Souffle divin et d'accompagner au mieux sa circulation en et hors de soi ? Comment dialoguer avec l'étincelle sacrée abritée en nos coeurs pour rester reliés à plus grand que nous-mêmes et collaborer, ici et maintenant, avec l'élan céleste ? Cet essai porte un regard spirituel engagé sur notre monde contemporain, tout en proposant une réflexion et une méditation empreintes d'espérance sur les moyens de livrer passage au grand Souffle, pour laisser la Vie respirer en soi.

Par Cécilia Dutter
Chez Salvator

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Auteur

Cécilia Dutter

Editeur

Salvator

Genre

Vie chrétienne

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Laisse la vie respirer en toi

Cécilia Dutter

Paru le 24/09/2026

192 pages

Salvator

17,00 €

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Scannez le code barre 9782706730504
9782706730504
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