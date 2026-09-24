Laisse la vie respirer en toi

Présent dans les sagesses orientales, le Souffle est également au coeur des traditions monothéistes en tant que principe vital transcendant, donnant naissance à la Création et à l'ensemble du vivant. Cette énergie suprême, que l'on nomme aussi "Esprit" , "Air" ou "Vent" , anime et traverse l'être humain de bout en bout de sa trajectoire. A l'ère de l'hyper-technologie, obsédée par le "tout-contrôle" et la performance, comment trouver notre manière propre d'accueillir le Souffle divin et d'accompagner au mieux sa circulation en et hors de soi ? Comment dialoguer avec l'étincelle sacrée abritée en nos coeurs pour rester reliés à plus grand que nous-mêmes et collaborer, ici et maintenant, avec l'élan céleste ? Cet essai porte un regard spirituel engagé sur notre monde contemporain, tout en proposant une réflexion et une méditation empreintes d'espérance sur les moyens de livrer passage au grand Souffle, pour laisser la Vie respirer en soi.