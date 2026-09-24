Les sarments noirs

Les secrets peuvent détruire son héritage. Les dévoiler pourrait briser sa famille. Jean, un jeune vigneron talentueux, remporte un prestigieux concours international, transformant le modeste domaine familial en l'un des vignobles les plus en vue de Bourgogne. Quelques semaines plus tard, au sommet de sa gloire, il meurt dans des circonstances mystérieuses. Le secret de la cuvée mythique qu'il a créée disparaît avec lui. Treize ans ont passé depuis le drame. Clémentine, la petite soeur de Jean, revient à Gevrey-Chambertin et se retrouve confrontée à la vie qu'elle a laissée derrière elle, sa famille, ses amis et son amour d'enfance. Mais un scandale éclate, révélant un passé trouble qui menace la survie du domaine... . Un récit enivrant qui entraîne les lecteurs au coeur de la Bourgogne et des secrets de famille. Grégoire Godinaud, au talent reconnu pour tisser des intrigues redoutables, livre ici un thriller sur le milieu du vin à déguster comme un bon millésime.