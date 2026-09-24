Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

Les sarments noirs

Grégoire Godinaud

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les secrets peuvent détruire son héritage. Les dévoiler pourrait briser sa famille. Jean, un jeune vigneron talentueux, remporte un prestigieux concours international, transformant le modeste domaine familial en l'un des vignobles les plus en vue de Bourgogne. Quelques semaines plus tard, au sommet de sa gloire, il meurt dans des circonstances mystérieuses. Le secret de la cuvée mythique qu'il a créée disparaît avec lui. Treize ans ont passé depuis le drame. Clémentine, la petite soeur de Jean, revient à Gevrey-Chambertin et se retrouve confrontée à la vie qu'elle a laissée derrière elle, sa famille, ses amis et son amour d'enfance. Mais un scandale éclate, révélant un passé trouble qui menace la survie du domaine... . Un récit enivrant qui entraîne les lecteurs au coeur de la Bourgogne et des secrets de famille. Grégoire Godinaud, au talent reconnu pour tisser des intrigues redoutables, livre ici un thriller sur le milieu du vin à déguster comme un bon millésime.

Par Grégoire Godinaud
Chez Les Editions du Gros caillou

|

Auteur

Grégoire Godinaud

Editeur

Les Editions du Gros caillou

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les sarments noirs par Grégoire Godinaud

Commenter ce livre

 

Les sarments noirs

Grégoire Godinaud

Paru le 24/09/2026

300 pages

Les Editions du Gros caillou

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782494202412
9782494202412
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.