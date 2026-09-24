Burn out - tome 1

La Terre est hostile à l'humanité. Les derniers survivants font désormais société sous terre ou protégés par un dôme, des moins chanceux vivent à l'extérieur soumis aux tempêtes de sable et aux chaleurs. Alors que la marchandisation des corps est imposée comme moyen hégémonique pour subvenir à ses besoins, Dièn, un jeune de 18 ans vivant avec sa soeur, est contraint de travailler à l'extérieur en tant que soldat. Ne pouvant pas commercialiser son corps à cause d'un handicap, Dièn grange de l'argent en protégeant des convois de matériaux contre un groupe identifié comme terroriste. Arrivant tant bien que mal à survivre dans cette société qui classe les individus en fonction de la valeur de leur corps, le quotidien de Dièn est perturbé lorsque Eline, une fille des classes supérieures vient à sa rencontre. Lui qui a toujours gardé ses distances finit, malgré lui, obligé d'entretenir des relations qui le force à affronter le Régime dominant.