Celles qu'on ne regarde pas

Capucine a 85 ans. Ancienne professeure d'art, libre et caustique, elle voit son monde se fissurer après une chute qui la conduit de l'hôpital à une clinique gériatrique, puis vers l'Ehpad. Auxiliaire de vie immigrée, Gloria tente quant à elle de survivre au poids d'un passé traumatique et à une existence épuisante dans la banlieue parisienne. Entre cette vieille femme qui refuse de disparaître et cette jeune aide-soignante hantée par l'exil, une relation inattendue va naître. Chacune porte ses blessures, ses colères et ses secrets. Chacune cherche encore sa place dans un monde devenu brutal, pressé, indifférent. Avec une écriture aussi vive que sensible, Véronique Narat signe un premier roman social et intime sur la vieillesse, l'exil et la dignité. Un texte fort sur ceux que notre époque préfère souvent ne pas regarder.