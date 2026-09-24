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Les crocs du Gévaudan

Raphaëlle Eviana, Eviana Raphaelle

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Alors que des morts inexpliquées secouent le Gévaudan, Elise Muret part enquêter, convaincue par la piste criminelle. Elle se heurte vite à trois camps : les défenseurs des loups, ceux qui veulent leur mort et les habitants, certains que la Bête est revenue. Et si ces décès dissimulaient un secret bien plus ancien, où Histoire et enjeux écologiques s'entremêlaient ? " Les Crocs du Gévaudan " s'intègre dans la série de Raphaëlle Eviana " La voix des forêts ", qui traite des différents enjeux qui touchent nos réserves naturelles, par le biais de mythes et légendes.

Par Raphaëlle Eviana, Eviana Raphaelle
Chez Edition Dandelion

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Auteur

Raphaëlle Eviana, Eviana Raphaelle

Editeur

Edition Dandelion

Genre

Thrillers

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Les crocs du Gévaudan

Raphaëlle Eviana, Eviana Raphaelle

Paru le 24/09/2026

150 pages

Edition Dandelion

13,00 €

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Scannez le code barre 9782491364557
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