Alors que des morts inexpliquées secouent le Gévaudan, Elise Muret part enquêter, convaincue par la piste criminelle. Elle se heurte vite à trois camps : les défenseurs des loups, ceux qui veulent leur mort et les habitants, certains que la Bête est revenue. Et si ces décès dissimulaient un secret bien plus ancien, où Histoire et enjeux écologiques s'entremêlaient ? " Les Crocs du Gévaudan " s'intègre dans la série de Raphaëlle Eviana " La voix des forêts ", qui traite des différents enjeux qui touchent nos réserves naturelles, par le biais de mythes et légendes.