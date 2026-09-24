La réalité des prisons

Dans l'imaginaire collectif, la prison est souvent réduite à ses murs ou aux faits divers. Pourtant, derrière les portes closes des établissements pénitentiaires français se déploie une réalité humaine largement méconnue : surpopulation carcérale, souffrance psychique, violence, récidive. Fort de quinze années d'exercice en milieu carcéral, Guillaume Monod livre un témoignage rare, nourri de faits et d'observations de terrain, sur le quotidien des détenus, des soignants et des surveillants. Un document saisissant au coeur d'un sujet majeur du débat public.