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#Essais

La réalité des prisons

Guillaume Monod

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Dans l'imaginaire collectif, la prison est souvent réduite à ses murs ou aux faits divers. Pourtant, derrière les portes closes des établissements pénitentiaires français se déploie une réalité humaine largement méconnue : surpopulation carcérale, souffrance psychique, violence, récidive. Fort de quinze années d'exercice en milieu carcéral, Guillaume Monod livre un témoignage rare, nourri de faits et d'observations de terrain, sur le quotidien des détenus, des soignants et des surveillants. Un document saisissant au coeur d'un sujet majeur du débat public.

Par Guillaume Monod
Chez TP&C éditions

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Auteur

Guillaume Monod

Editeur

TP&C éditions

Genre

Faits de société

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La réalité des prisons

Guillaume Monod

Paru le 24/09/2026

128 pages

TP&C éditions

14,80 €

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Scannez le code barre 9782488971096
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