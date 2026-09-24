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L'histoire d'un ruisseau

Céline Claire, Samantha Lahoz

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Cet ouvrage, à la fois fiction et documentaire, permet aux jeunes enfants, à partir de 4 ans, de partir à la découverte d'un ruisseau, depuis sa naissance, jusqu'à son arrivée dans la mer. Au fil des pages, l'enfant voyage en compagnie d'un petit poisson pour découvrir et comprendre la transformation du petit cours d'eau de la montagne. Au cours de ce voyage, il découvre les paysages, la faune et la flore mais également les activités humaines qui jalonnent les différentes étapes.

Par Céline Claire, Samantha Lahoz
Chez TP&C éditions

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Auteur

Céline Claire, Samantha Lahoz

Editeur

TP&C éditions

Genre

Autres milieux naturels

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L'histoire d'un ruisseau

Céline Claire, Samantha Lahoz

Paru le 24/09/2026

24 pages

TP&C éditions

14,50 €

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Scannez le code barre 9782488971010
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