L'histoire d'un ruisseau

Cet ouvrage, à la fois fiction et documentaire, permet aux jeunes enfants, à partir de 4 ans, de partir à la découverte d'un ruisseau, depuis sa naissance, jusqu'à son arrivée dans la mer. Au fil des pages, l'enfant voyage en compagnie d'un petit poisson pour découvrir et comprendre la transformation du petit cours d'eau de la montagne. Au cours de ce voyage, il découvre les paysages, la faune et la flore mais également les activités humaines qui jalonnent les différentes étapes.