Wiccia : Le protecteur

Etre au service de la population, signifie maintenir l'ordre et protéger son prochain. Joy, sergente de la National Crime Agency s'y emploie et se montre très investie. Hélas, une affaire particulièrement délicate finit par avoir raison de sa détermination et de son discernement. Au fond du gouffre, elle décide de fuir loin de Manchester et des monstres sanguinaires qui se dissimulent dans l'ombre. Longparish et ses villageois l'accueillent avec cordialité, mais la sergente doit s'accoutumer aux habitudes de sa nouvelle équipe et de quelques évènements plutôt étranges. Curieuse de ce nouvel environnement, elle fouine un peu trop aux gouts des certains habitants bien déterminés à ne pas se montrer sous leur vraie nature. Mais Joy n'avait pas prévu de se retrouver au coeur d'un conflit qui lui échappe, ni d'être attirée par un fermier aussi séduisant qu'énigmatique. Arrivera-t-elle à appréhender ce nouveau monde et accepter que l'on puisse tomber amoureuse d'un monstre ? Car les humains ne doivent pas savoir, JAMAIS ! Il en va de leur survie à tous.