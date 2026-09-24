Foisonnant d'images et de visions qui reviennent en boucle et se télescopent, "Oscillant sous l'arc obscur des nouveaux soleils" interroge notre monde contemporain, chaotique et violent dans sa réalité, délirant dans son imaginaire et sa virtualité. Fascinés par les promesses des nouvelles technologies, nous oscillons entre excitation, perte d'espoir et épuisement vital, face à la profusion d'actions, de paroles et de mises en scènes spectaculaires diffusées à longueur de journée. Ce texte propose une réflexion profondément actuelle, nourrie par les voix des anciens – Jérôme Bosch, Dante, les Grecs –, pour effleurer quelque chose de plus mystérieux, peut-être intemporel, sur la condition humaine. Un texte à lire comme une traversée hallucinée de notre présent.