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#Roman étranger

Le Médecin de Ninive

Glenn Cooper, A préciser

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Un amour perdu dans le temps. Un remède enfoui dans l'histoire. Un mystère qui s'étend sur des millénaires. Londres, de nos jours. Le docteure Kate Mayne, brillante assyriologue encore en convalescence après une rupture amoureuse, consacre sa vie à percer les secrets du monde antique. Elle ne s'attendait pas à ce que l'un de ces secrets fasse irruption dans sa vie, sous les traits d'un médecin royal venu de la cité perdue de Ninive. Assyrie, VIIe siècle avant notre ère. Mannu-ki-Ashur, médecin en chef du roi Assurbanipal, est confronté à un choix impossible. La femme qu'il aime depuis son enfance est en train de mourir d'un poison qu'aucun remède ni aucune magie interdite ne peut guérir. En désespoir de cause, Mannu se tourne vers un rituel ancien qui le propulse à travers le temps jusqu'au Londres d'aujourd'hui. Lorsque Kate confirme l'identité de Mannu grâce à des textes anciens qu'elle seule peut lire, elle se retrouve entraînée dans une course contre la montre, contre les assassins

Par Glenn Cooper, A préciser
Chez Butterfly

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Auteur

Glenn Cooper, A préciser

Editeur

Butterfly

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Le Médecin de Ninive

Glenn Cooper, A préciser

Paru le 24/09/2026

Butterfly

19,00 €

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